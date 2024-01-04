Окупанти прагнуть максимально змінити етнічний склад населення на ТОТ − Федоров

Російські загарбники посилено змінюють етнічний склад населення на тимчасово окупованій території Запорізької області, повідомив офіційний мер Мелітополя Іван Федоров.

Про це повідомив Федоров у Telegram

“Спочатку довели місцевих мешканців до зубожіння. Тепер через окупаційний центр зайнятості пропонують безробітним їхати на заробітки на Росію. Натомість завозять на ТОТ гастролерів з РФ”.

За його словами, наразі 50% населення Мелітополя − немісцеві.

“До повномасштабного вторгнення у місті проживало 150 тисяч людей. За два роки окупації близько 90 тисяч виїхали до інших міст України та світу. У Мелітополі залишилось 60 тисяч корінних мешканців, проте приблизно стільки ж понаїхало з ворожої країни”.

Мер додав, що нині мелітопольці, виходячи на вулицю, не зустрічають знайомих обличь, бо “навколо недолюди з Росії”.