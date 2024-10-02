Окупанти поцілили по припортовій інфраструктурі Одещині (фото)

На світанку російські окупаційні війська поцілили по припортовій інфраструктурі Одещині ударними БПЛА.

Внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку ліквідували вогнеборці ДСНС.

У Ізмаїльському районі 2 водіїв вантажівок отримали поранення. Один із них – громадянин Туреччини. Нині постраждалі у лікарні у середньому стані.

Пожежники ліквідують наслідки російської атаки на припортову інфраструктуру Одещини / Фото: ДСНС

Через атаку у пункті пропуску “Орлівка” тимчасово призупинені пропускні операції, повідомляє Державна митна служба.

“Наразі в пункті пропуску “Орлівка” здійснюються заходи щодо стабілізації функціонування після нічної атаки ворога. Про відновлення пропускних операцій в пункті пропуску “Орлівка” буде повідомлено додатково”, – йдеться у повідомлені митниці.