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Окупанти почали проводити евакуацію у Новій Каховці, – Генштаб

29 Жовтня 2022 19:23
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генштаб

Російські загарбники почали вивозити з Херсону до Криму транспортні засоби, що знаходились у комунальній власності міста.

Про це повідомляють у Генштабі.

“Транспортні засоби, що знаходились у комунальній власності міста Херсон, переміщено загарбниками до тимчасово окупованого Криму. Підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста”, – йдеться в повідомленні.

Стало відомо, що окупанти відсторонили від роботи медиків з кількох міських лікарень, а медичне обладнання з них – вивезли.

Під приводом проведення підготовки до оборони Нової Каховки російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі річки Дніпро.

За наявною інформацією, у збройних формуваннях ЛНР також є значні проблеми з грошовим забезпечення. Бойовики не отримують призначених виплат.


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