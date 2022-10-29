Окупанти почали проводити евакуацію у Новій Каховці, – Генштаб

Російські загарбники почали вивозити з Херсону до Криму транспортні засоби, що знаходились у комунальній власності міста.
Про це повідомляють у Генштабі.
“Транспортні засоби, що знаходились у комунальній власності міста Херсон, переміщено загарбниками до тимчасово окупованого Криму. Підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста”, – йдеться в повідомленні.
Стало відомо, що окупанти відсторонили від роботи медиків з кількох міських лікарень, а медичне обладнання з них – вивезли.
Під приводом проведення підготовки до оборони Нової Каховки російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі річки Дніпро.
За наявною інформацією, у збройних формуваннях ЛНР також є значні проблеми з грошовим забезпечення. Бойовики не отримують призначених виплат.