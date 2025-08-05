        Техно

        Окупанти почали кріпити до БпЛА протитанкові міни, — Нацполіція

        Галина Шподарева
        5 Серпня 2025 16:33
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        Окупанти споряджують свої БпЛА протитанковими мінами / Фото: Соцмережі
        Окупанти споряджують свої БпЛА протитанковими мінами / Фото: Соцмережі

        На Сумщині вперше зафіксовано застосування росіянами безпілотника, який дистанційно мінував територію протитанковими мінами ПТМ-3. Міни можуть бути замасковані і реагують на рух техніки.

        Про це повідомили в Національній поліції України.

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        На Сумщині виявлено збитий Силами оборони України російський ударний безпілотник, у якого під крилами були закріплені касети з протитанковими мінами ПТМ-3.

        “Таким методом ворог може віддалено мінувати дороги, сільськогосподарські угіддя тощо. Міна ПТМ-3, невелика за розміром, у пластиковому корпусі має магнітний детонатор і реагує на техніку, що знаходиться або проїжджає поруч”, — йдеться в повідомленні.

        Поліція закликає громадян бути уважними та обережними. Особливо це стосується водіїв будь-якої техніки, яка працює на полях, а також здійснює рух польовими дорогами, на яких через трав’яну рослинність обмежена видимість.

        Протитанкові міни / Фото: Соцмережі

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