Новини

Окупанти підривають мости, бо  бояться наступу ЗСУ, – Гайдай

30 Жовтня 2022 14:45
39
Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські загарбники підірвали міст через річку Красна поблизу селища Красноріченське на Луганщині, бо бояться, що ЗСУ уже близько.

“Їм дуже страшно, бо ми дуже близько. Росіяни підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського”, – написав Гайдай у Telegram.

Він також додав, 29 жовтня окупанти підірвали ще один міст біля Кремінної.  

За словами Гайдая, російське командування поставило задачу своїм військам зупинити просування ЗСУ, але погода налагоджується, тому “справи у захисників підуть швидше”. Росіяни системно атакують Білогорівку, а після цього відправляють бійців на розвідку, але вони “традиційно не повертаються назад”.

Тривають запеклі бої на Сватівському напрямку. Також дуже гаряче на Бахмутському напрямку.

За словами Гайдая, навколо Кремінної та Сватового заміновано майже все – береги рік, дороги, мости.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
30 Жовтня 2022 09:01
168

Завдяки західній зброї Україна отримала перевагу над окупантами – NYT

30 Жовтня 2022 18:28
7

На Харківщині збили російський ударний вертоліт
30 Жовтня 2022 13:19
92

Відзавтра у Харкові та області почнуть відключати світло
30 Жовтня 2022 10:42
125

ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантів
30 Жовтня 2022 09:39
50

Росіяни вивезли в’язнів з колонії Херсона і поселили туди військових, – Генштаб

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях

Александр КИРШ

Народ и доллар: новая политика нового НБУ

Іван ВАРЧЕНКО

Операція прикриття

Віталій ПОРТНИКОВ

Війну зупинить крах диктатур

усі думки