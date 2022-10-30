Окупанти підривають мости, бо  бояться наступу ЗСУ, – Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські загарбники підірвали міст через річку Красна поблизу селища Красноріченське на Луганщині, бо бояться, що ЗСУ уже близько.

“Їм дуже страшно, бо ми дуже близько. Росіяни підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського”, – написав Гайдай у Telegram.

Він також додав, 29 жовтня окупанти підірвали ще один міст біля Кремінної.

За словами Гайдая, російське командування поставило задачу своїм військам зупинити просування ЗСУ, але погода налагоджується, тому “справи у захисників підуть швидше”. Росіяни системно атакують Білогорівку, а після цього відправляють бійців на розвідку, але вони “традиційно не повертаються назад”.

Тривають запеклі бої на Сватівському напрямку. Також дуже гаряче на Бахмутському напрямку.

За словами Гайдая, навколо Кремінної та Сватового заміновано майже все – береги рік, дороги, мости.