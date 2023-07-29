Політика

Окупанти перевели п’ятий енергоблок ЗАЕС у холодний зупин

29 Липня 2023 20:34
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заес

Окупанти РФ після переведення в гарячий зупин четвертого енергоблока Запорізької АЕС, охолодили п’ятий енергоблок, йдеться у новому звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як розповіли в МАГАТЕ, «охолодити п’ятий реактор ЗАЕС вирішили з метою проведення ремонтних робіт на енергоблоці, які можливі лише у стані холодного зупину».

Це сталося через три дні після того, як окупанти РФ перевели четвертий енергоблок з холодного стану в гарячий. Тепер, за словами МАГАТЕ, «пара з четвертого енергоблока використовується для очищення стічних вод на ЗАЕС». Також у відомстві кажуть, що інші реактори – в режимі холодного зупину.

Водночас, як зазначають в МАГАТЕ, експерти організації пропонували встановити на ЗАЕС зовнішній паровий котел, аби перевести всі енергоблоки атомної станції в режим холодного зупину.

Крім того, експерти МАГАТЕ, які перебувають на території ЗАЕС, 28 липня відвідали п’ятий енергоблок, щоб оглянути корпус реактора, басейн відпрацьованого палива та парогенератор. За їхніми словами, «все обладнання, здається, було в нормальному стані».

Жодних мін чи вибухівки експерти організації також не виявили всередині енергоблоку. Однак міни все ще залишаються по периметру АЕС. Також «окупанти не допускають експертів МАГАТЕ на дахи енергоблоків, де, за даними української розвідки, може бути вибухівка».


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