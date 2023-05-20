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Окупанти перетворюють цивільні медичні заклади на військові шпиталі

20 Травня 2023 21:00
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генштаб, медичні заклади, зсу

Противник продовжує використовувати цивільні медичні заклади тимчасово загарбаних територій України у власних цілях.

Так, верхні поверхи Лутугинського районного територіального медичного об’єднання окупанти перетворили на військовий шпиталь, а для його прикриття на першому поверсі залишили дитяче відділення, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Наразі у медичному закладі на лікуванні перебуває близько 100 російських військовослужбовців з пораненнями різного ступеню важкості. Це число є піком можливостей військового шпиталю у наданні медичних послуг.

У той же час меддопомога цивільному населенню з боку персоналу військового шпиталю не надається.


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