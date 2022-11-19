Суспільство

Окупанти перекинули підрозділи з Херсона до Луганської області

19 Листопада 2022 14:19
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Гайдай

У Новоайдарі помітили підрозділи російських військ, які перекинули з Херсонського напрямку, а окупанти обстрілюють звільнені території Херсонської області через Дніпро.

На Луганщину рашисти перекидають десантників з Херсонського напрямку. Вплинути на ситуацію вони вже не зможуть. Їм може вдатися пригальмувати наступ ЗСУ на деякий час, але не зупинити контратакувати, повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай.

“Нині в області деокуповано 12 населених пунктів. ЗСУ потроху просуваються. Дуже заважає дощова погода.

Звільнені села в жахливому стані, вони зруйновані вщент Люди там залишаються, тож підвозимо гумдопомогу, і не полишаємо надію, що місцеві таки схочуть евакуюватися, адже обстріли не припиняються”, – написав він.

Минулої доби росіяни відкривали вогонь по Греківці, Макіївці, Новоселівському, М’ясожарівці, Новоєгорівці, Площанці, Невському і Стельмахівці на Куп’янському та Лиманському напрямках. Протягом доби ворог шість разів атакував наші позиції. Провів 22 артобстріли та наніс два авіаудари.

У Новоайдарі зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ, які перекинули з Херсонського напрямку. Роздача повісток триває у Новопскові. У першу чергу, отримують їх ті чоловіки, які мають паспорт так званої “ДНР”, бо перебувають на обліку в росіян.


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