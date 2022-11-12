Окупанти обстріляли три райони Харківщини, є поранені

Протягом минулої доби ворог обстрілював мирне населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ населених пунктів Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В Салтівському районі Харкова на касетному боєприпасі підірвалися та отримали поранення 2 хлопців 15 та 12 років. Постраждалі госпіталізовані до лікарні, їм надається уся можлива допомога, їхній стан медики оцінюють як середній. В Чугуївському районі внаслідок обстрілів окупантів отримала поранення та була госпіталізована 80-річна жінка.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 294 вибухонебезпечних предмети.

На лінії зіткнення тривають запеклі бої. Наші військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Масютівка та Орлянка Куп’янського району. Віримо в наших захисників та працюємо на перемогу.