Окупанти обстріляли Смілу

Вночі 15 серпня російська армія атакувала ракетами Смілу на Черкащині. Окупанти вдарили ракетою по території приватного підприємства, а також поцілили по території медзакладу в Смілі.

Наслідки ворожих прильотів показали у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, внаслідок удару РФ у місті пошкоджено водогін протяжністю кілометр. Також ремонту потребує тепломережа. Без водопостачання залишились п’ять районів – це близько 12 тисяч смілян. Наразі в Смілі організовують графіки подавання й підвезення технічної води.

У МВС наголошують, що люди під час обстрілів не постраждали. Зараз на місцях подій працюють правоохоронці та комунальники.