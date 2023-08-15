Суспільство

Окупанти обстріляли Смілу

15 Серпня 2023 14:13
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обстріл

Вночі 15 серпня російська армія атакувала ракетами Смілу на Черкащині. Окупанти вдарили ракетою по території приватного підприємства, а також поцілили по території медзакладу в Смілі.

Наслідки ворожих прильотів показали у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, внаслідок удару РФ у місті пошкоджено водогін протяжністю кілометр. Також ремонту потребує тепломережа. Без водопостачання залишились п’ять районів – це близько 12 тисяч смілян. Наразі в Смілі організовують графіки подавання й підвезення технічної води.

У МВС наголошують, що люди під час обстрілів не постраждали. Зараз на місцях подій працюють правоохоронці та комунальники.


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