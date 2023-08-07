Суспільство

Окупанти обстріляли Покровськ: є влучання у багатоповерхівку

7 Серпня 2023 20:53
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ракетний удар, донецька область

Російські війська завдали ракетного удару по житловому будинку в місті Покровськ Донецької області. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Telegram.

“Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці – рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей”. 

Зеленський закликав зупинити російський терор і запевнив, що Росія відповідатиме за свої злочини.


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