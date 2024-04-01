Окупанти обстріляли Нікополь

Російська армія атакувала Нікополь двома дронами-камікадзе, вночі вдарила з артилерії по Червоногригорівській громаді.

Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Телеграмі.

“Після опівночі ворог атакував Нікопольщину. Агресор вдарив по Червоногригорівській громаді. Застосував важку артилерію. Люди неушкоджені. Цілять по району окупанти і з самого ранку. Спрямували два дрони-камікадзе на Нікополь”, – зазначив він.

Попередньо, за словами Лисака, в результаті влучання по Нікополю загиблих та постраждалих немає. На решті території області минулося без “прильотів”.