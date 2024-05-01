Суспільство

Окупанти обстріляли Калинове на Донеччині: є загиблий 

1 Травня 2024 13:36
обстріл, донецька область

У перший день травня окупанти обстріляли село Калинове Донецької області. Внаслідок атаки загинула людина. 

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“1 людина загинула і 2 поранено внаслідок обстрілу Калинового Новогродівської громади”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що населений пункт вже другий день поспіль зазнає серйозних обстрілів. Напередодні там теж загинула 1 людина.

Голова ОВА додав, що остаточні наслідки сьогоднішнього ранкового обстрілу встановлюються.

Він наголосив, що на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць.


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