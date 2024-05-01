Окупанти обстріляли Калинове на Донеччині: є загиблий 

У перший день травня окупанти обстріляли село Калинове Донецької області. Внаслідок атаки загинула людина.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“1 людина загинула і 2 поранено внаслідок обстрілу Калинового Новогродівської громади”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що населений пункт вже другий день поспіль зазнає серйозних обстрілів. Напередодні там теж загинула 1 людина.

Голова ОВА додав, що остаточні наслідки сьогоднішнього ранкового обстрілу встановлюються.

Він наголосив, що на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць.