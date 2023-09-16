Окупанти обстріляли Херсонщину: пошкоджена багатоповерхівка та зруйнований ліцей

Росіяни у суботу влучили в багатоповерхівку в Бериславі на Херсонщині, поранено жінку.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

“Ворог обстріляв один з багатоквартирних будинків у місті. У власній квартирі поранення отримала 63-річна жінка.

У стані середньої тяжкості потерпілу шпиталізували. Зараз їй надають медичну допомогу”.

ОВА також повідомила, що російські війська у суботу зруйнували ліцей у селі Львове Тягинської громади.

“Сьогодні по освітньому закладу вдарила російська армія. Будівля зазнала суттєвих руйнувань – пошкоджено стіну, дах, вибито вікна”, – йдеться в повідомленні.