Харків

Окупанти обстріляли Харківщину, загинула жінка 29 жовтня близько 17:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Вовчанські Хутори зі зброї 152 калібру. Про це повідомляє Поліція Харківської області. В результаті загинула 39-річна місцева жителька. Жінка бігла додому від гостей, коли почався обстріл. Працівники слідчо-оперативної групи відділу поліції № 1 Чугуївського райуправління поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Поділитися:



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