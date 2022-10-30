Харків

Окупанти обстріляли Харківщину, загинула жінка

30 Жовтня 2022 16:26
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харків

29 жовтня близько 17:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Вовчанські Хутори зі зброї 152 калібру.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

В результаті загинула 39-річна місцева жителька. Жінка бігла додому від гостей, коли почався обстріл.

Працівники слідчо-оперативної групи відділу поліції № 1 Чугуївського райуправління поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.


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