Окупанти обстріляли Харківщину, загинула жінка

29 жовтня близько 17:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Вовчанські Хутори зі зброї 152 калібру.
Про це повідомляє Поліція Харківської області.
В результаті загинула 39-річна місцева жителька. Жінка бігла додому від гостей, коли почався обстріл.
Працівники слідчо-оперативної групи відділу поліції № 1 Чугуївського райуправління поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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