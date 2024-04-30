Окупанти обстріляли Харків: є загиблі

Зранку 30 квітня окупанти вдарили по Харкову, внаслідок чого дві людини загинули, шість мешканців поранено.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, Повітряні сили, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У Харкові чутно вибухи – місто під ударом агресора. Будьте обережні”.

Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного озброєння, також небезпека пов’язана з запуском керованих авіаційних бомб.

Терехов повідомив про два прильоти по цивільних об’єктах у Київському та Холодногірському районах.

“У Київському районі – знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови. Щодо постраждалих та руйнувань – інформація уточнюється. Водночас, загроза повторних пусків КАБів по місту ще зберігається. Будьте обережні”.

За його словами, попередньо одна людина загинула та двоє було поранено у Холодногірському районі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередньою інформацією, загинуло двоє людей, шестеро було поранено.