“Укрпошта” поглиблює партнерство з китайським маркетплейсом Temu

“Укрпошта” оголосила про початок стратегічного партнерства з китайським онлайн-майданчиком Temu.

Про це повідомив генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський.

Це рішення було ухвалено після успішного пілотного проєкту, в межах якого “Укрпошта” доставила більше 1,5 млн посилок від Temu у період пікових навантажень. З них понад 80% були доставлені протягом трьох днів після митного оформлення.

У першому кварталі 2025 року компанія планує відкриття нового автоматизованого центру обробки міжнародних посилок. Це дозволить доставляти більше 90% посилок протягом 1–2 днів після перетину українського кордону.

Смілянський також додав, що “Укрпошта” наразі обробляє понад 60% усіх посилок, що надходять з Китаю в Україну.