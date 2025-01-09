Економіка

“Укрпошта” поглиблює партнерство з китайським маркетплейсом Temu
9 Січня 2025 14:01
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Ілюстративне фото / Укрпошта
Ілюстративне фото / Укрпошта

“Укрпошта” оголосила про початок стратегічного партнерства з китайським онлайн-майданчиком Temu.

Про це повідомив генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський.

Це рішення було ухвалено після успішного пілотного проєкту, в межах якого “Укрпошта” доставила більше 1,5 млн посилок від Temu у період пікових навантажень. З них понад 80% були доставлені протягом трьох днів після митного оформлення.

У першому кварталі 2025 року компанія планує відкриття нового автоматизованого центру обробки міжнародних посилок. Це дозволить доставляти більше 90% посилок протягом 1–2 днів після перетину українського кордону.

Смілянський також додав, що “Укрпошта” наразі обробляє понад 60% усіх посилок, що надходять з Китаю в Україну.


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