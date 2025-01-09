Політика

Президент Польщі попросив не заарештовувати Нетаньягу, якщо той приїде на річницю звільнення “Аушвіцу”
9 Січня 2025 13:13
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу / Фото: AP
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу / Фото: AP

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до уряду країни з проханням гарантувати безперешкодне перебування в країні прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на лист Дуди до прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. 

Лист Дуди пов’язаний із можливим приїздом Нетаньягу на заходи, присвячені 80-й річниці визволення нацистського концтабору Освенцим. При цьому на Нетаніягу видано ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом (МКС). 

Заходи на території колишнього концтабору відбудуться 27 січня. На запитання, чи планує Нетаніягу бути присутнім на них, прес-секретар ізраїльського прем’єра відповіла, що такого запрошення не надходило. 

У листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Біньяміна Нетаньягу і тодішнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта. Суд звинувачує Нетаньягу і Галанта у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, скоєних у секторі Газа в період із 8 жовтня 2023 року до 20 травня 2024 року.


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