Росіяни розпочали примусовий призов на строкову службу жителів тимчасово окупованих регіонів

Російська окупаційна влада вперше провела примусовий призов на строкову службу серед жителів тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей.

З 1 жовтня до 31 грудня 2024 року на строкову службу призвали близько 300 осіб, повідомляє ГУР МО.

“Окупаційна адміністрація змушує українців до 60 років ставати на “військовий облік”. У разі відмови, окупанти погрожують звільненням та подальшими обмеженням у працевлаштуванні”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, окупанти намагаються залучити місцевих жителів до служби у збройних силах РФ за контрактом. Зокрема, окупаційна адміністрація в Луганській області обіцяє 2,5 млн рублів за його укладення.