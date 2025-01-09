Росіяни вдарили по Херсону трьома авіабомбами

Об 11.00 російські окупаційні війська вдарили по Херсону трьома авіабомбами. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Одна КАБ влучила у приватний будинок, зруйнувавши його. З-під завалів дістали чоловіка і жінку, яких забрала швидка. У 85-річної постраждалої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Ще в однієї потерпілої гостра реакція на стрес”, – повідомив Мрочко.

Також внаслідок ворожого авіаудару виникли численні пожежі, є влучання в підприємство і дитсадок.

Згодом стало відомо про ще двох постраждалих – чоловіки 52 та 62 років були на вулиці в момент влучання авіабомби.

“62-річному потерпілому медики надали допомогу на місці. В нього вибухова травма та уламкове поранення правої кисті. 52-річного пораненого доставлено до лікарні. У чоловіка садна обличчя, вибухова та закрита черепно-мозкова травми”, – додав Мрочко.

Наслідки влучання керованої авіабомби на територію дитячого садка у Херсоні / Фото: Херсонська міська військова адміністрація

Крім цього, уранці 9 січня російські війська били по Херсонщині дронами та артилерією, повідомляє Офіс генерального прокурора.