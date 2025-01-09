Кримінал

Росіяни вдарили по Херсону трьома авіабомбами
9 Січня 2025 12:15
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Об 11.00 російські окупаційні війська вдарили по Херсону трьома авіабомбами. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Одна КАБ влучила у приватний будинок, зруйнувавши його. З-під завалів дістали чоловіка і жінку, яких забрала швидка. У 85-річної постраждалої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Ще в однієї потерпілої гостра реакція на стрес”, – повідомив Мрочко.

Також внаслідок ворожого авіаудару виникли численні пожежі, є влучання в підприємство і дитсадок.

Згодом стало відомо про ще двох постраждалих – чоловіки 52 та 62 років були на вулиці в момент влучання авіабомби.

“62-річному потерпілому медики надали допомогу на місці. В нього вибухова травма та уламкове поранення правої кисті. 52-річного пораненого доставлено до лікарні. У чоловіка садна обличчя, вибухова та закрита черепно-мозкова травми”, – додав Мрочко.

Наслідки влучання керованої авіабомби на територію дитячого садка у Херсоні / Фото: Херсонська міська військова адміністрація

Крім цього, уранці 9 січня російські війська били по Херсонщині  дронами та артилерією, повідомляє Офіс генерального прокурора.

  • У Бериславі внаслідок ударів дронами загинув 54-річний чоловік, а ще троє цивільних зазнали поранень.
  • У селищі Незламне внаслідок артилерійського обстрілу загинула 60-річна жінка.

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