Поліція назвала області з найбільшим числом підпалів

В Україні за 2024 рік вчинено 352 підпали автомобілів і переважна більшість з них — скоєна на замовлення спецслужб РФ.

За 229 фактами зловмисників вже притягнуто до відповідальності, повідомив заступник керівника Національної поліції Андрій Нєбитов.

Крім авто, правопорушники підпалювали релейні шафи на залізниці – 149 випадків, а також ТЦК, пошти, відділки поліції – загалом 57 випадків вчинення диверсій і терористичних актів.

Найбільше підпалів зареєстровано в місті Київ (84), на Одещині (82) та Харківщині (71).

Правоохоронці затримали 288 паліїв, з них 211 чоловіків, 12 жінок і 65 неповнолітніх громадян.