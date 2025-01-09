Кримінал

Поліція назвала області з найбільшим числом підпалів
9 Січня 2025 13:21
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Спалена автівка / Фото: Нацполіція
Спалена автівка / Фото: Нацполіція

В Україні за 2024 рік вчинено 352 підпали автомобілів і переважна більшість з них — скоєна на замовлення спецслужб РФ.

За 229 фактами зловмисників вже притягнуто до відповідальності, повідомив заступник керівника Національної поліції Андрій Нєбитов.

Крім авто, правопорушники підпалювали релейні шафи на залізниці – 149 випадків, а також ТЦК, пошти, відділки поліції – загалом 57 випадків вчинення диверсій і терористичних актів.

Найбільше підпалів зареєстровано в місті Київ (84), на Одещині (82) та Харківщині (71).

Правоохоронці затримали 288 паліїв, з них 211 чоловіків, 12 жінок і 65 неповнолітніх громадян.


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