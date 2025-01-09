Рада проголосувала в цілому за законопроєкт про базову військову підготовку

Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт №12076 Про зміни до Закону “Про військовий обов’язок і службу”.

Рішення підтримали 298 народних депутатів, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Цей документ дозволяє хлопцям, яким зараз виповнюється 18 років за кордоном, стати на облік, не приїжджаючи до України.

Закон також зобов’язує проходження медичного огляду перед практичними заняттями з базової підготовки.

Щодо жінок, вони будуть ставати на військовий облік тільки за власним бажанням.

“Проходження базової військової підготовки для жінок буде тільки добровільним і після того, щоб ставали на військовий облік теж виключно добровільно. Ніякої мобілізації жінок не буде”, — написав Гончаренко.

Також законопроєкт передбачає відмову від строкової військової служби, замінивши її базовою загальновійськовою підготовкою. Цей обов’язковий для придатних до служби чоловіків формат стартує з 1 вересня 2025 року.

Формат базової підготовки: