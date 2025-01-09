Суспільство

Рада проголосувала в цілому за законопроєкт про базову військову підготовку
9 Січня 2025 11:45
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Навчальний процес під час БЗВП / Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Навчальний процес під час БЗВП / Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт №12076 Про зміни до Закону “Про військовий обов’язок і службу”.

Рішення підтримали 298 народних депутатів, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Цей документ дозволяє хлопцям, яким зараз виповнюється 18 років за кордоном, стати на облік, не приїжджаючи до України.

Закон також зобов’язує проходження медичного огляду перед практичними заняттями з базової підготовки.

Щодо жінок, вони будуть ставати на військовий облік тільки за власним бажанням.

“Проходження базової військової підготовки для жінок буде тільки добровільним і після того, щоб ставали на військовий облік теж виключно добровільно. Ніякої мобілізації жінок не буде”, — написав Гончаренко.

Також законопроєкт передбачає відмову від строкової військової служби, замінивши її базовою загальновійськовою підготовкою. Цей обов’язковий для придатних до служби чоловіків формат стартує з 1 вересня 2025 року.

Формат базової підготовки:

  • Для студентів: навчання проводитиметься в закладах вищої освіти або установах із специфічними умовами навчання, які готують поліцейських.
  • Для громадян, що вперше вступають на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування чи прокуратуру, а також для всіх охочих: підготовка відбуватиметься в навчальних центрах Збройних Сил України.

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