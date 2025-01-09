Суспільство

Нафтобаза у Енгельсі горить вже понад добу
9 Січня 2025 12:44
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Пожежа на нафтобазі у російському Енгельсі / Фото з соцмереж
Пожежа на нафтобазі у російському Енгельсі / Фото з соцмереж

У місті Енгельс Саратовської області РФ Вже понад 24 години триває пожежа на нафтосховищі. Влада регіону пояснила, що завершення процесу вигоряння потребує часу, а ситуація “перебуває на контролі”.

В Енгельсі також було запроваджено надзвичайний стан після того, як пожежа поширилася, а двоє пожежників загинули під час її гасіння.

Як повідомляли у Генштабі ЗСУ, ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром “Енгельс-2”, де базується стратегічна авіація ворога.

“Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах”, – наголосили військові.


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