Суспільство

Сил оборони відбили масований російський штурм на Курщині (відео)
9 Січня 2025 13:00
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Колона російської бронетехніки / Скриншот з відео 47 ОМБр
Колона російської бронетехніки / Скриншот з відео 47 ОМБр

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади разом із суміжними підрозділами Сил оборони України відбили шість хвиль атак російських військ у Курській області.

Для наступу росіяни залучили близько 50 одиниць техніки та значну кількість особового складу. У перших рядах колони йшли танки з тралами, які намагалися прокладати проходи в мінних загородженнях. Противник також використовував бойові машини піхоти, бронетранспортери та навіть багі.

Українські військові застосовували FPV-дрони для знищення бронетехніки, а піхоту супротивника атакували “скидами” за коптерів.

За даними 47-ї бригади, під час штурму російські війська втратили 45 солдатів убитими та 53 пораненими.


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