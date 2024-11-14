Окупанти обстріляли екіпаж патрульних у Слов’янську 

Російські війська вранці 14 листопада обстріляли Слов’янськ у Донецькій області, потрапивши під обстріл патрульної поліції.

Про це повідомила Національна поліція України.

“Сьогодні вранці ворог завдав удару по Слов’янську на Донеччині. Під час патрулювання під обстріл потрапив екіпаж патрульної поліції”, – зазначається у повідомленні.

Один із поліцейських отримав поранення ноги та перебуває під медичним наглядом. Унаслідок атаки пошкоджено кілька багатоквартирних будинків, будівлю навчального закладу та службовий автомобіль поліції.