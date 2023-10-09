Суспільство

Окупанти обстріляли церкву в Херсоні під час служби

9 Жовтня 2023 11:32
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церква, обстріл, херсонщина

Під час обстрілу храму Різдва Богородиці в Херсоні віряни, що зібралися на недільну службу, прикривали один одного власними тілами.

Про це повідомляє місцеве видання “Мост”, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

За інформацією ЗМІ, біля храму розірвалося декілька снарядів. Один з них влучив на його територію, спричинивши різноманітні руйнування.

В невеличкій церкві знаходилося багато людей, двоє дістали поранення. Першу допомогу пораненим жінкам надавали прямо в храмі

Про влучання на території церкви в Херсонському районі 8 жовтня також повідомляв очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 


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