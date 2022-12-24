Окупанти обстріляли центр Херсона: восьмеро загиблих, десятки поранених

Російські загарбники удень 24 грудня обстріляли Херсон. Ворог вдарив по центру міста. Унаслідок обстрілу, на жаль, є загиблі. У центрі Херсона є руйнування.

Херсон щодня страждає від російських обстрілів. Уранці 24 грудня вибухи в місті пролунали близько 10:45, повідомляє 24 канал.

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що унаслідок російської терористичної атаки є загиблі. Згодом посадовець уточнив, що 5 людей загинули, а ще 35 зазнали поранень. 16 постраждалих зараз у важкому стані.

Також будівлі в центрі міста зазнали руйнувань – у багатьох будинках вибиті вікна. Кілька автомобілів на вулицях згоріли. На місці атаки працюють усі відповідні служби, наслідки атаки встановлюють.

Російський теракт проти херсонців у переддень Різдва засудив президент України Володимир Зеленський. Глава держави підкреслив, що весь світ повинен бачити, що Росія є абсолютним злом, якому зараз протистоїть наша країна.

“Країна-терорист продовжує нести “рускій мір” у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування та задоволення”, – наголосив президент.

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Станом на 13:45 вже відомо про 8 загиблих та 35 поранених, повідомив президент Володимир Зеленський. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко пізніше повідомив, що вже відомо про 35 поранених, 16 з них знаходяться у важкому стані.