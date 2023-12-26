Суспільство

Окупанти обстріляли Чорнобаївку: поранено 4 людей

26 Грудня 2023 18:51
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чорнобаївка, обстріл

Унаслідок ворожого обстрілу Чорнобаївки на Херсонщині четверо людей зазнали поранень.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Через російський удар по Чорнобаївці постраждали четверо людей. Двоє чоловіків, 43 та 47 років, на момент обстрілу знаходилися в автівці. Вони отримали поранення середнього ступеня тяжкості», – написав Прокудін.

За його словами, стан 39-річної місцевої жительки, яка потрапила під обстріл у власній оселі, медики теж оцінюють як середньої тяжкості. Окрім того, важко травмований 57-річний місцевий житель.

Усі потерпілі перебувають у лікарні, де їм надають допомогу.


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