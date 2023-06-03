Суспільство

Окупанти не видають життєво необхідні ліки мешканцям, які не оформили паспорт РФ

3 Червня 2023 13:55
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ліки, Запорізька область, окупанти

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти шантажують хворих громадян україни, та не видають їм необхідні ліки, внаслідок чого виникла гуманітарна криза.

Про це пише Центр національного спотиву.

Хворі на цукровий діабет, незалежно від їхнього громадянства, залишаються без інсуліну, якщо у них відсутні російські паспорти.

Інсулін не видають навіть тим громадянам України, які беруть його для своїх дітей. Таким чином окупанти намагаються примусити місцевих мешканців отримувати російські паспорти.


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