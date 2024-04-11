Суспільство

Окупанти нанесли масований удар по об’єктам критичної  інфраструктури Харкова та області

11 Квітня 2024 07:20
читать на русском →
харків, атаки ворога
Ілюстративне фото / Getty Images

Під час повітряної тривоги через ракетну загрозу вранці 11 квітня в Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У місті лунають вибухи. Харків під ударом російських ракет. Будьте обережні”.

Синєгубов також повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову.

Пізніше він уточнив, що “ворог завдав щонайменше пʼять ударів”.

“Ворог завдав щонайменше девʼять ударів по Харкову та області.

Можливі перебої зі світлом.

На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Дані оновлюються”.

“Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього”.

О 5:38 Синєгубов уточнив, що окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області. 


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Квітня 2024 08:19

Ворог атакував Україну 40 “Шахедами”, 37 збили 
11 Квітня 2024 07:40

Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури Київщини
11 Квітня 2024 07:20

Окупанти нанесли масований удар по об’єктам критичної  інфраструктури Харкова та області
10 Квітня 2024 20:22

Зеленський провів нараду щодо української ракетної програми: деталі не публічні
10 Квітня 2024 19:47

Ракетний удар по Одещині: загинули чотири людини, серед них – дитина
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
усі думки