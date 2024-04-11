Окупанти нанесли масований удар по об’єктам критичної  інфраструктури Харкова та області

Під час повітряної тривоги через ракетну загрозу вранці 11 квітня в Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“У місті лунають вибухи. Харків під ударом російських ракет. Будьте обережні”.

Синєгубов також повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову.

Пізніше він уточнив, що “ворог завдав щонайменше пʼять ударів”.

“Ворог завдав щонайменше девʼять ударів по Харкову та області.

Можливі перебої зі світлом.

На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Дані оновлюються”.

“Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього”.

О 5:38 Синєгубов уточнив, що окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області.