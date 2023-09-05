Суспільство

Окупанти на другій лінії оборони побудували мережу підземних тунелів – ЗСУ

5 Вересня 2023 15:37
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На другій лінії оборони російських загарбників на півдні країни щільність мінних полів значно менша, ніж на першій, яку вже пройшли сили оборони.

Друга лінія оборони містить мережу підземних тунелів, заявив в етері телемарафону речник об’єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Офіцер заявив що друга лінія оборони загарбників також дуже потужна, оскільки російські війська окопувались понад рік.

“Друга лінія російської оборони досить потужна. Не знаю, чому всі думають, що вона слабша”, – сказав він.

Штупун зазначив, що кількість мінних полів на другі лінії оборони теж висока, однак менша, аніж на першій.

Представник Сил оборони Таврійського напрямку вважає, що військовим ЗСУ може зіграти на руку те, що траншеї, окопи та перекриття противника будуть не такі міцні.


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