Суспільство

Окупанти можуть здійснити теракти на окупованих територіях під час святкування “Дня Росії” – ЦНС

11 Червня 2023 20:31
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росія, теракт, окуповані території, цнс

Центр національного спротиву закликає усіх мешканців на тимчасово окупованих територіях не долучатися до будь-яких масових акцій, що проводитимуться окупантами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Існує загроза, що росіяни планують провокації на ТОТ в період з 11 до 12 червня” – йдеться у дописі.

Влада РФ до так званого дня Росії планує провести святкові заходи з залученням  великої кількості цивільного населення. Водночас посилюється ймовірність того, що окупаційна влада планує теракти в яких хоче звинуватити українські Сили оборони.

Черговий приклад воєнного злочину – підрив рашистами Каховської ГЕС доводить, що агресору не цікава кількість жертв цивільного населення. Їх мета – спинити контрнаступ і, паралельно, звинуватити Україну в усіх своїх злочинах.

Відповідно, на вказані дати варто залишатися вдома задля збереження життя та здоровʼя.

Водночас рух спротиву продовжує фіксувати усіх колаборантів, що причетні до організації масових заходів окупанта з метою притягнення зрадників до відповідальності.


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