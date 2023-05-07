Суспільство

Окупанти грабують магазини та людей на окупованому півдні, – Генштаб

7 Травня 2023 20:32
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росіяни

Російські окупанти продовжують під приводом евакуації мирних жителів вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів тимчасово захоплених територій Запорізької області.

В Михайлівці зафіксовано евакуацію усього майна разом із співробітниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Також, в Дніпрорудне прибуло 15 автобусів для евакуації представників російських окупаційної адміністрації та так званої “народної міліції” разом з їхніми родинами. Військовослужбовці російських окупаційних військ масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі.

Окрім цього, за повідомленням Центру національного спротиву, росіяни продовжують заходи з насильницького відчуження майна на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. 

Зокрема на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області, представники окупаційних адміністрацій відбирають у місцевого населення катери. Таким чином намагаються зменшити дефіцит плавзасобів у формуваннях ЗС РФ.

Наразі на ТОТ півдня України окупанти мають проблеми з логістикою. За напрямок відповідає заступник міністра оборони РФ Юнусбек Євкуров, який провалив плани із забезпеченням катерами російських підрозділів. 


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