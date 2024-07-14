Окупанти частково відновили в Криму склад ядерної зброї

В окупованому Криму росіяни здійснили часткове відновлення об’єкту “Феодосія-13” — радянського складу ядерної зброї. Проте зараз зазначений об’єкт використовується як склад для зберігання звичайних боєприпасів армії РФ, повідомляє Суспільне з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Також у ГУР зазначили, що в окупованому Криму відсутні об’єкти, на яких окупанти розміщують ядерну зброю. Крім того, не було зафіксовано випадків перевезення зазначеної зброї.

В січні 2023 року представник ГУР МОУ Андрій Черняк повідомляв, що окупанти у Криму працювали попередні роки над відновленням складу ядерної зброї на території півострова.

Наразі, за наявними даними української розвідки, проведено часткове відновлення об’єкту “Феодосія-13”. Проте зазначений об’єкт використовується як склад для зберігання звичайних боєприпасів.

У ГУР зазначили, що носіями тактичної ядерної зброї можуть бути літаки, вертольоти, а також підводні човни, кораблі, катери, що розміщуються в Криму. Зокрема, окупаційні ракетні війська та артилерія сухопутних військ у Криму володіють оперативно-тактичними ракетами ракетних бригад (ОТРК “Іскандер”), а також спеціальними артилерійськими пострілами (ядерні артилерійські снаряди і мінометні міни) та артилерійськими частинами, на озброєнні яких знаходяться 152-мм і 203-мм артилерійські системи та 240-мм міномети.

Російські повітряно-космічні сили мають ядерні боєприпаси військово-повітряних сил (бойові частини крилатих ракет авіаційного базування, авіаційні бомби та авіаційні морські міни), носіями яких можуть бути штурмові та бомбардувальні літаки оперативно-тактичної авіації (Су-25СМ3. Су-24М. Су-34. МіГ-31К).

Крім того, українські розвідники додали, що можуть бути окремі, визначені відповідними наказами, частини ППО, що оснащені комплексами С-300ПМ.

Зокрема, військово-морський флот Росії має:

ядерні боєприпаси ВМФ не головні частини та бойові блоки ракет морського базування і берегових ракетних комплексів;

бойові частини протикорабельних і протичовнових ракет;

бойові зарядні відділення і бойові частини торпед і ракето-торпед;

якірні та донні міни;

артилерійські снаряди берегової артилерії;

глибинні бомби і “пірнальні” авіаційні бомби.

Водночас ГУР не зафіксували додаткових переміщень ракетоносіїв ядерної зброї до окупованого півострова для застосування тактичної ядерної зброї.