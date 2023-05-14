Суспільство

Окупанти били по Харкову з ЗРК С-300: Синєгубов розказав про наслідки

14 Травня 2023 09:00
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харків, обстріли, Олег Синєгубов

Минулої ночі ворог завдав ракетних ударів по Харкову та смт Золочів Богодухівського району. За попередньою версією, окупанти били з ЗРК С-300.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Так, у Новобаварському районі Харкова пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок.

У смт Золочів дві ракети влучили в землю між житловими будинками. У будинках вибито вікна, зруйновано 2 гаражі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

За словами Синєгубова, протягом минулої доби ворог бив з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ “Смерч” м. Куп’янськ пошкоджено приватне домоволодіння.

У с. Хатнє Куп’янського району обстрілами пошкоджено щонайменше 4 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Зазнала поранення та була госпіталізована 43-річна жінка.

У с. Огірцеве Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, 61-річний чоловік отримав осколкові поранення і був госпіталізований.

Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки.

“Продовжуються роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 10 га території та знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення ворог намагався просунутися вперед в районі Масютівки, Новоселівського та Стельмахівки, але зазнав втрат і відступив” – йдеться у повідомленні.


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