Окупанти атакують в районах 14 населених пунктів на Покровському напрямку: ЗСУ відбили 71 штурм за добу

Розпочалася 1073 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 150 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Протягом доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 55 авіаційних ударів із застосуванням однієї ракети та 102 КАБів. Крім цього, здійснив понад 6,5 тисяч артилерійських обстрілів, з них 127 – з реактивних систем залпового вогню, та застосував для ураження 2767 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Грем’ячка, Грем’яч, Козача Лопань, Нова Кругляківка, Лиман, Дронівка, Сіверськ, Федорівка, Тихонівка, Білокузминівка, Щербинівка, Іванопілля, Диліївка, Клебан-Бик, Катеринівка, Білицьке, Молодецьке, Розлив, Комар, Тернове, Темирівка, Зелене Поле.

Харківський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Харківському напрямку минулої доби відбулося одне боєзіткнення з російськими загарбниками у напрямку Липців. Ворог наступальних дій не проводив

На Куп’янському напрямку ЗСУ зупинили три атаки противника в районах Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.

Кількість бойових зіткнень за добу на Лиманському напрямку досягла одинадцяти. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Балка Журавка, Ямполівка, Зелена Долина, Терни та Колодязі.

На Сіверському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції українських захисників в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 10 ворожих спроб просунутись вперед поблизу Оріхово-Василівки, Новомаркового, Ступочок, Часового Яру та Предтечиного.

Ворог 13 разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ на Торецькому напрямку, в районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Кримського.

На Покровському напрямку українськими захисниками відбито 71 атаку. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Малинівка, Єлізаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Андріївка, Звірове, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Ясенове, Шевченко та Дачне.

Новопавлівський, Придніпровський, Курський та інші напрямки

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районах Костянтинополя та Розливу окупанти двічі намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Гуляйпільському напрямку загарбники чотири рази атакували райони населених пунктів Новопіль та Новосілка.

Українські воїни відбили сім атак російських загарбників на Придніпровському напрямку.

На Курському напрямку вчора відбулось 11 бойових зіткнень, агресор завдав 17 авіаційних ударів із застосуванням 22 КАБ, здійснив більш ніж 360 артилерійських обстрілів, зокрема три – з реактивних систем залпового вогню.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.