Суспільство

Окупанти атакували сільгосппідприємство у Куп’янському районі: є постраждалі
11 Липня 2024 09:34
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обстріли, Харківщина
Ілюстративне фото / AP

11 липня ворог вдарив КАБами по сільськогосподарському підприємству в Куп’янському району на Харківщині, постраждали четверо чоловіків.

Про це голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Фейсбуці.

За його словами, о 06:10 у с. Глушківка Куп’янського району росіяни вдарили КАБами по території сільгосппідприємства. Постраждали четверо чоловіків віком 43, 43, 44 і 63 роки. Один з них у важкому стані. Троє госпіталізовані, один чоловік відмовився від госпіталізації.

У с. Слатине Харківського району внаслідок артобстрілу пошкоджені приватні будинки, гараж і господарча споруда. Загинула 60-річна жінка. Постраждав чоловік віком 70 років.

У с. Одноробівка Богодухівського району внаслідок атаки безпілотників пошкоджене енергообладнання у 13 населених пунктах. Відновлення електропостачання триває.

У с. Козача Лопань Харківського району через обстріл пошкоджена будівля селищної ради.

За інформацією Синєгубова, на Харківському напрямку російські загарбники тричі безуспішно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська та Глибокого.


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