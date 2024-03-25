Кримінал

Окупанти атакували Одесу. Пошкоджена цивільна інфраструктура

25 Березня 2024 19:24
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ракетний удар
Ілюстративне фото / ДСНС України в Одеській області

Ворог завдав ракетного удару по Одесі. В результаті атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомляє Одеська ОВА.

“Станом на зараз – троє постраждалих жінок. На щастя – поранення не важкі.

Є пошкодження цивільної інфраструктури, вибите скло. Всі відповідні служби працюють”, – йдеться у повідомленні.

Щодо ситуації з енергопостачанням: у Одесі станом на 19:00 у більше ніж 300 тисяч абонентів відсутня електроенергія.

“Фахівці роблять все можливе та неможливе, аби повернути світло у домівки одеситів. Зберігаємо спокій, заряджаємо повербанки та віримо у ЗСУ”, – додали в ОВА.


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