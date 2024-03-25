Окупанти атакували Одесу. Пошкоджена цивільна інфраструктура

Ворог завдав ракетного удару по Одесі. В результаті атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомляє Одеська ОВА.

“Станом на зараз – троє постраждалих жінок. На щастя – поранення не важкі.

Є пошкодження цивільної інфраструктури, вибите скло. Всі відповідні служби працюють”, – йдеться у повідомленні.

Щодо ситуації з енергопостачанням: у Одесі станом на 19:00 у більше ніж 300 тисяч абонентів відсутня електроенергія.

“Фахівці роблять все можливе та неможливе, аби повернути світло у домівки одеситів. Зберігаємо спокій, заряджаємо повербанки та віримо у ЗСУ”, – додали в ОВА.