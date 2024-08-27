Суспільство

Окупанти атакували об’єкт інфраструктури на Харківщині: є поранені 
27 Серпня 2024 09:39
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обстріл, Харківщина
Ілюстративне фото / Вікіпедія

У ніч на 27 серпня окупанти атакували ракетою “Іскандер” об’єкт інфраструктури в селі Андріївка Харківської області, в результаті чого було поранено 4 людини.

Про це пише очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

“23:43 Ізюмський р-н., Донецька ТГ., с. Андріївка. Влучання “Іскандером” по об’єкту інфраструктури. Пошкоджені будівлі та 3 автомобілі. Постраждали 4 людей”.

Вночі окупанти атакували й село Богуславка в Ізюмському районі. Пошкодили 4 приватні будинки та легковий автомобіль.Також під ворожий удар потрапив Куп’янськ – Вузловий. Внаслідок обстрілу горіли трава та господарча споруда.


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