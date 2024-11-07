Окупанти атакували Київ дронами: сталось руйнування конструкцій багатоповерхівки

У Печерському районі Києва сталася пожежа та руйнування багатоповерхового будинку через падіння уламків ворожого дрона. Також пожежі були зафіксовані в Солом’янському, Оболонському та Подільському районах.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та КМВА. “У Печерському районі горять верхні поверхи багатоповерхівки. Всі екстрені служби працюють на місці”, – зазначив Кличко. Він додав, що з будівлі проводять евакуацію мешканців через пожежу, спричинену ворожою атакою дронів.

КМВА уточнила, що в Печерському районі пошкоджено конструкції будинку на рівні 31 поверху та спостерігається сильне задимлення. На місці працюють підрозділи ДСНС. Пізніше повідомили про руйнування конструкцій на 33-34 поверхах, площа пожежі склала 50 кв. м. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

О 6:14 Кличко повідомив про падіння уламків дрона на житловий будинок у Солом’янському районі та про пожежу в нежитловому приміщенні. Він також повідомив, що пожежу в Печерському районі локалізували.

Пізніше уточнили, що в Солом’янському районі уламки дрона впали на подвір’я приватного будинку, де виникла пожежа. В Оболонському районі зафіксовано займання на верхніх поверхах бізнес-центру, а в Подільському районі загорівся приватний двоповерховий будинок.

ДСНС оприлюднила фотографії пожежі у Печерському районі. КМВА додала, що уламки у Солом’янському районі впали на територію медичного закладу. Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюють.

Пізніше Кличко повідомив про госпіталізацію одного постраждалого з території підприємства у Солом’янському районі. Він також додав, що в цьому районі через падіння уламків дрона загорівся приватний медичний заклад, де відбувається евакуація.