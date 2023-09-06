Суспільство

Окупанти атакували Костянтинівку: загинуло щонайменше 16 людей

6 Вересня 2023 15:44
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донецька область, рекетний удар

Російські військові завдали удару по місту Констянтинівка Донецької області, попередньо відомо про 16 загиблих.

Про це повідомляють Радіо свобода, анонімні Telegram-канали, Укрінформ із посиланням на Донецьку ОВА, президент Володимир Зеленський у Telegram, глава МВС Ігор Клименко у Telegram

Анонімні Telegram-канали повідомляють, що ворог завдав удару по ринку в центрі міста.

Укрінформ із посиланням на Донецьку ОВА повідомляє про 16 загиблих та 5 поранених. Росіяни атакували центральний ринок міста.

Зеленський опублікував відео удару росіян по місту, а також підтвердив, що ворог атакував ринок і вбив 16 людей. Водночас він зазначив, що окупанти вдарили артилерією.

“Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь.

На цей час артилерія російських терористів убила 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости. 

Мої співчуття всім, хто втратив рідних! Якнайшвидше треба перемогти це російське зло”.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що 28 людей дістали поранення та 16 загинули. Серед потерпілих – рятувальник.

Він додав, що ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим.

Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею 300 квадратних метрів. Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів.

Прокуратура повідомляє про 31 травмованого та 16 загиблих. Ворог завдав удару близько 14:00.

“Внаслідок влучання снарядів у торгових павільйонах здійнялася пожежа. Станом на 16:00 від атаки окупантів загинули 16 людей. Ще 31 особа зазнала поранень різного ступеня тяжкості, громадянам надається невідкладна медична допомога.

За попередніми даними, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельні об’єкти. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами ще перебувають люди”.

Росіяни завдали удару по місту і вбили людей на річницю звільнення Констянтинівки від нацистів, яка відзначається 6 вересня.


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