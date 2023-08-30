Окупанти атакували інфраструктурний об’єкт на Житомирщині

Вночі 30 серпня росіяни атакували об’єкт інфраструктури в Житомирській області, внаслідок падіння збитого дрона виникла пожежа.

Про це повідомляє голова військової адміністрації Житомирської області Віталій Бунечко.

“Завдяки ефективній роботі підрозділів протиповітряної оборони частина повітряних цілей була збита. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об’єкт інфраструктури та залізничне полотно”.

За словами Бунечка, осередки загоряння, що виникли через ворожу атаку, оперативно ліквідували. Місце події обстежується представниками правоохоронних органів.

“Жертв та постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється”, – ідеться в повідомленні.