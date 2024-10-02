Кримінал

Окупанти атакували Херсон з артилерії: є загиблий
2 Жовтня 2024 17:24
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обстріл, херсон
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Армія РФ атакувала передмістя Херсона з артилерії, в результаті чого загинув чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко та Херсонська ОВА у Telegram.

“Російські окупанти вбили ще одного мирного жителя нашої громади. Він їхав на велосипеді передмістям, коли ворог вдарив з артилерії. 65-річний чоловік загинув на місці”.

Мрочко також повідомив про російську атаку дроном на маршрутку у передмісті – люди не постраждали. Він додав, що автобус належить приватному підприємству перевізнику.

Водночас, у Дніпровському районі Херсона двоє чоловіків, 28 та 24 років, постраждали через скидання вибухівки з БпЛА на автівку. У постраждалих діагностовані вибухові травми та контузії.

Близько 14:00 в Антонівці під обстріл з дрона потрапила 61-річна жінка, яка на момент атаки перебувала на вулиці. Її доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями.


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