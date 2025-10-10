Окупанти атакували енергооб’єкт на Дніпропетровщині, спалахнула пожежа

У ніч на 10 жовтня окупанти масовано атакували Дніпропетровську область БпЛА та ракетами. Під ударами опинилися Дніпровський, Кам’янський, Криворізький та Синельниківський райони. Під ударом була енергетична інфраструктура.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Кривому Розі постраждали троє людей – чоловіки 36, 45 і 53 років. Двох з них госпіталізували в стані середньої тяжкості. Раніше повідомлялося про 66-річного постраждалого у Дніпрі, якого госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У Синельниківському районі вогонь охопив комбайн, вантажівку, господарську споруду. У Миколаївській громаді внаслідок влучання БпЛА горів приватний будинок.

Чоловік отримав поранення внаслідок нічної масованої атаки ворога на Дніпропетровщину.