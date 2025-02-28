Суспільство

Окупанти атакували дронами енергооб’єкт та житлові будинки під Харковом: зафіксовано щонайменше 14 влучань
28 Лютого 2025 07:38
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Правоохоронці на місці удару "шахеда" у передмісті Харкова 27 лютого / Скриншот із відео
Правоохоронці на місці удару "шахеда" у передмісті Харкова 27 лютого / Скриншот із відео

27 лютого у період з 20:00 по 21:00 росіяни завдали ударів по передмістю Харкова. Зафіксовано щонайменше 14 влучань в Харківському районі. Двоє поранених.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Під ударами опинився об’єкт енергосистеми, приватні житлові будинки та одне з цивільних підприємств.

Унаслідок вибуху поранені двоє людей – 68-річна жінка та 75-річний чоловік. В них поранення тіла та голови.

Також пошкоджено близько 20 будинків: розбиті вікна, шибки, дахи і фасади.

Попередньо, для обстрілу ворог використав БпЛА “Шахед” або “Герань”.

Наслідки атаки дронів на передмістя Харкова / Скриншоти з відео

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