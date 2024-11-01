Окупанти атакували цивільне підприємство на околицях Харкова

31 жовтня близько 21:00 окупанти завдали авіаудару по цивільному підприємству у Дергачах Харківської області.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

“На місці події сталася пожежа, яку оперативно ліквідували наші ДСНСники. Внаслідок обстрілу постраждали охоронці цього підприємства – чоловіки 39-ти та 64-х років, а також ще один 42-річний чоловік”, – повідомив Задоренко.

За його словами, це підприємство – одне з небагатьох, яке відновило роботу в умовах повномасштабної війни і давало робочі місця десяткам людей.

Окрім цього, близько 02:40 1 листопада росіяни вдарили КАБом по садовому товариству поблизу села Білаші, пошкодивши лінію електропередачі.