Кримінал

Окупанти атакували цивільне підприємство на околицях Харкова
1 Листопада 2024 09:15
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31 жовтня близько 21:00 окупанти завдали авіаудару по цивільному підприємству у Дергачах Харківської області.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

“На місці події сталася пожежа, яку оперативно ліквідували наші ДСНСники. Внаслідок обстрілу постраждали охоронці цього підприємства – чоловіки 39-ти та 64-х років, а також ще один 42-річний чоловік”, – повідомив Задоренко.

За його словами, це підприємство – одне з небагатьох, яке відновило роботу в умовах повномасштабної війни і давало робочі місця десяткам людей.

Окрім цього, близько 02:40 1 листопада росіяни вдарили КАБом по садовому товариству поблизу села Білаші, пошкодивши лінію електропередачі. 


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