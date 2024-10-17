Кримінал

Окупанти атакувала рятувальників Сумщини  під час гасіння пожежі після прильоту 
17 Жовтня 2024 15:49
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дснс, обстріл, суми
Наслідки обстрілу / ДСНС

17 жовтня армія рф атакувала сумських рятувальників, які приїхали на гасіння пожежі. Внаслідок атаки було пошкоджено пожежний автомобіль.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Інцидент стався в одному з населених пунктів Шосткинського району Сумщини.

“Унаслідок обстрілу виникла пожежа у житловому секторі. Спочатку загорілася автівка, потім вогонь перекинувся на поруч розташований багатоквартирний житловий будинок. Під час роботи рятувальників ворог завдав повторного удару. Як наслідок – пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль”, – ідеться у повідомленні.

У ДСНС уточнили, що надзвичайники встигли пройти в укриття, тому ніхто з них не постраждав.

“Коли стало безпечно, вони ліквідували пожежу”, – резюмували у пресслужбі.


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