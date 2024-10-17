Окупанти атакувала рятувальників Сумщини  під час гасіння пожежі після прильоту 

17 жовтня армія рф атакувала сумських рятувальників, які приїхали на гасіння пожежі. Внаслідок атаки було пошкоджено пожежний автомобіль.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Інцидент стався в одному з населених пунктів Шосткинського району Сумщини.

“Унаслідок обстрілу виникла пожежа у житловому секторі. Спочатку загорілася автівка, потім вогонь перекинувся на поруч розташований багатоквартирний житловий будинок. Під час роботи рятувальників ворог завдав повторного удару. Як наслідок – пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль”, – ідеться у повідомленні.

У ДСНС уточнили, що надзвичайники встигли пройти в укриття, тому ніхто з них не постраждав.

“Коли стало безпечно, вони ліквідували пожежу”, – резюмували у пресслужбі.