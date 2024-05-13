Суспільство

Окупантів стримують на всіх підходах до Вовчанська, – Синєгубов

13 Травня 2024 17:50
війна, Олег Синєгубов
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов / Скриншот з відео

Сили оборони стримують ворога на всіх підходах до Вовчанська. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі у місті перебувають близько 200 людей, їх мають евакуювати.

“Ворог обстрілює все місто, фактично знищуючи нашу цивільну інфраструктуру. Наші воїни ворога стримують на всіх, фактично, підходах до самого міста”, — сказав Синєгубов.

За даними Харківської ОВА станом на ранок 13 травня із прикордонних Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів всього евакуювали 5 762 людей.

На засіданні засідання Ради оборони області було вирішено примусово евакуювати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Йдеться про 113 дітей з прикордонних громад. За власним бажанням виїхали лише 9 дітей з опікунами Вовчанської громади.


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