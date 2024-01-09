Окремі норми законопроекту про мобілізацію зазнають суттєвих змін, – Завітневич

Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич прогнозує суттєві зміни окремих норм законопроєкту про мобілізацію під час його розгляду у парламенті.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

“На всіх засіданнях (де обговорювався законопроєкт) була робоча атмосфера, були гарячі дискусії, обмін різними аргументами, інколи емоційно. В першу чергу це стосувалося пошуку балансу між конституційними правами громадян та запропонованими у законопроекті заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують.

Прогнозую, що окремі норми законопроекту зазнають суттєвих змін під час розгляду у парламенті. Ну а фінальне рішення комітету щодо законопроекту плануємо ухвалити у вівторок (9 січня)”, – сказав Завітневич.

За його словами, під час обговорень значна увага приділена аргументам щодо мобілізаційних потреб для поповнення бойових частин, які понесли втрати та тих, які планується розгорнути.