Погоня біля кордону з Молдовою: авто порушників вилетіло в кювет

Прикордонники Чернівецького загону отримали інформацію про підготовку незаконного перетинання державного кордону групою чоловіків. Під час затримання автомобіль порушників вилетів з проїжджої частини.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Як розповіли в ДПСУ, житель прикордоння з чотирма пасажирами на власному автомобілі вирушив в бік Молдови. Під час затримання порушники намагались втекти, однак в ході переслідування водій не впорався з керуванням і автомобіль вилетів у кювет.

Затримані порушники кордону / Фото: ДПСУ

Під час подальшої перевірки прикордонники дізналися, що жителі Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької областей та міста Києва за доставку до Молдови в обхід пунктів пропуску заплатили по 8000 доларів.

Відносно порушників складені протоколи про адміністративне правопорушення.

Стосовно чоловіка, який намагався здійснити незаконне переправлення громадян через кордон, до правоохоронних органів направлено повідомлення за ст. 332 Кримінального кодексу України.